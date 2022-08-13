Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mısır 'dan Rusya 'ya seyir halindeyken Haydarpaşa Mendirek önünde makine arızası yapan "JANAKI" isimli tankerin kurtarılması için Kurtarma-9, Kurtarma-10 römorkörleri ile KEGM-4 botu olay yerine sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Liberya bandıralı tanker İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yaptı - Son Dakika

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