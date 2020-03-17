Liberya bandrollü Kargo gemisi İstanbul boğazında arıza yaptı - Son Dakika

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Liberya bandrollü Kargo gemisi İstanbul boğazında arıza yaptı
46 dakika önce
Liberya bandrollü boş kargo gemisi TYCOON, Ukrayna'nın Odessa limanına doğru seyir halindeyken İstanbul boğazında motor arızası yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:05 Kaynak: İHA
Liberya bandrollü boş kargo gemisi TYCOON, Ukrayna'nın Odessa limanına doğru seyir halindeyken İstanbul boğazında motor arızası yaptı. Arıza sonucu Beykoz açıklarında kitlenen dev kargo gemisi Kıyı Emniyeti tarafından Beykoz açıklarında kontrolü yapılarak güvenli bir noktaya çekiliyor. - İSTANBUL
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