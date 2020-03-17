Son Dakika › Güncel › Liberya bandrollü Kargo gemisi İstanbul boğazında arıza yaptı - Son Dakika
Liberya bandrollü Kargo gemisi İstanbul boğazında arıza yaptı
6 saat önce
Liberya bandrollü boş kargo gemisi TYCOON, Ukrayna'nın Odessa limanına doğru seyir halindeyken İstanbul boğazında motor arızası yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:45 Kaynak: İHA
Liberya bandrollü boş kargo gemisi TYCOON, Ukrayna'nın Odessa limanına doğru seyir halindeyken İstanbul boğazında motor arızası yaptı. Arıza sonucu Beykoz açıklarında kitlenen dev kargo gemisi Kıyı Emniyeti tarafından Beykoz açıklarında kontrolü yapılarak güvenli bir noktaya çekiliyor.
(İHA)
Son Dakika Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak İstanbul meydanlarındaki sessizlik havadan fotoğraflandı