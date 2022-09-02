Liberya bayraklı kargo gemisi kurtarıldı, İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı - Son Dakika
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Liberya bayraklı kargo gemisi kurtarıldı, İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

02.09.2022 07:27
Liberya bayraklı kargo gemisi kurtarıldı, İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yapması sonucu karaya oturan Liberya bandıralı "Lady Zehma" isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Geminin Ahırkapı'ya çekilmesinin ardından İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı.

Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yaparak karaya oturan Liberya bayraklı "Lady Zehma" isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

DÖRT KOLDAN ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bebek koyundaki 173 metre boyundaki gemi için Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazım Tur römorkörleri ile KEGM-3 ve KEGM-5 botları olay yerine sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma ekipleri, kargo gemisine çıkarak inceleme yaptı. Dalgıçlar denizin yüzeyi ile dibinde çalışma yürüttü. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı görevliler de Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışmalarına destek verdi.

RÖMORKLER EŞLİĞİNDE AHIRKAPI'YA GÖTÜRÜLDÜ

Çalışmalar sonucunda kurtarılan gemi, römorkörler eşliğinde Ahırkapı'ya götürüldü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin Lady Zehma isimli gemiyi Ahırkapı'ya çekmesinin ardından İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı.

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İstanbul Boğazı, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Liberya bayraklı kargo gemisi kurtarıldı, İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı - Son Dakika
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