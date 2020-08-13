Liberya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Howard-Taylor'da Kovid-19 tespit edildi - Son Dakika

Afrika ülkesi Liberya'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jewel Howard-Taylor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Liberya Sağlık Bakanı Wilhelmina Jallah, yaptığı yazılı açıklamada, solunum yetmezliği şikayetiyle tedavi için Gana'ya giden Howard-Taylor'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bilgisini paylaştı.

Jallah, 56 yaşındaki Howard-Taylor'un sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgi vermedi.

Howard-Taylor, 10 Ağustos'ta Kovid-19 testi yaptırmış ve ertesi gün solunum güçlüğü şikayetiyle tedavi için Gana'ya gitmişti.

Küçük bir Batı Afrika ülkesi olan Liberya'da, şimdiye kadar 1252 kişide Kovid-19 tespit edildi, 82 kişi de hayatını kaybetti.