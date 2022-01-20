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Liberya'da kilise ayini sırasında izdiham: 29 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Liberya'da kilise ayini sırasında izdiham: 29 kişi hayatını kaybetti

20.01.2022 15:54

Batı Afrika ülkesi Liberya'nın başkenti Monrovia'daki bir kilisede yaşanan izdihamda en az 29 kişi hayatını kaybetti. Liberya Enformasyon Bakan Yardımcısı, olaya ilişkin devlet radyosuna açıklama yaptı. Bakan Yardımcısı, kilisede gece yaşanan olayda 29 kişinin öldüğünü söyledi. Polis sözcüsü Moses Carter da ölü sayısının artabileceğini belirtti. İzdihamın neden yaşandığı henüz bilinmiyor.

Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da kilisede düzenlenen dini festivalde oluşan izdihamda ilk belirlemelere göre 29 kişi yaşamını yitirdi.

KÖTÜ HABERİ BAKAN YARDIMCISI DUYURDU

Enformasyon Bakan Yardımcısı Jalawah Tonpo, bir radyoya yaptığı açıklamada, başkent Monrovia'nın yakınlarındaki New Kru bölgesindeki kilisede bütün gece süren ibadet etkinliği sırasında izdiham yaşandığını söyledi.

"OLAYDA 29 KİŞİ ÖLDÜ, DURUMU AĞIR YARALILAR VAR"

İzdihama neyin sebep olduğunu belirtmeyen Tonpo, "Doktorlar, olayda 29 kişinin öldüğünü ve bazılarının durumu ağır olmak üzere yaralılar olduğunu söyledi" diye konuştu.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Liberya Polis Sözcüsü Moses Carter da bölgeye yardım ekiplerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Carter, olayda ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

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Batı Afrika, Monrovia, Liberya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Liberya'da kilise ayini sırasında izdiham: 29 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Liberya'da kilise ayini sırasında izdiham: 29 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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