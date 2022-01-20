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Son dakika haberleri! Liberya'da Kilisede İzdiham: 30 Ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Liberya'da Kilisede İzdiham: 30 Ölü

20.01.2022 14:01

Son dakika haberler... - Liberya'da kilisede izdiham: 30 ölü Liberya'da New Kru kasabasında bir kilisede ayin sırasında meydana gelen izdihamda 30 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

- Liberya'da kilisede izdiham: 30 ölü

TRABLUS - Liberya'da New Kru kasabasında bir kilisede ayin sırasında meydana gelen izdihamda 30 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Batı Afrika ülkesi Liberya'nın New Kru kasabasında düzenlenen ayin sırasında izdiham yaşandı. Silahlı bir grubun kalabalığa saldırmasının ardından ayine katılanların kaçmaya çalışmasıyla yaşanan izdihamda, 17'si kadın, 11'i çocuk 30 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Olayın ardından bıçaklı bir kişinin gözaltına alındığı alınırken, soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Liberya'da son zamanlarda silahlı sokak çetelerinin sayısının arttığı açıklandı.

Son dakika haberleri! Liberya'da Kilisede İzdiham: 30 Ölü
Son dakika haberleri! Liberya'da Kilisede İzdiham: 30 Ölü
Son dakika haberleri! Liberya'da Kilisede İzdiham: 30 Ölü

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Batı Afrika, Liberya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Liberya'da Kilisede İzdiham: 30 Ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Liberya'da Kilisede İzdiham: 30 Ölü - Son Dakika
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