Liberya'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama süreci başladı - Son Dakika

Liberya'da, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları kullanılmaya başlandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Liberya'nın başkenti Monrovia'da Sağlık Bakanlığında AstraZeneca'nın ürettiği Kovid-19 aşısı, ilk olarak Sağlık Bakanı Dr. Wilhelmina Jallah'a uygulandı.

Jallah, yaptığı açıklamada, vatandaşların özellikle sağlık çalışanlarının aşı olması gerektiğini belirtti.

Aşıların güvenli ve ücretsiz olduğunu ifade eden Jallah, "Kovid-19'a karşı aşı olmak, kendinizi ve çevrenizdekileri salgından korumanın en iyi yollarından biri." dedi.

Liberya, COVAX kapsamında 9 Mart'ta 36 bin doz AstraZeneca aşısını teslim almıştı.

Ülkede şimdiye kadar 2 bin 42 Kovid-19 vakası görüldü, 85 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.