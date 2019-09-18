Son Dakika Haberleri: Liberya'da kursta yangın: 26 çocuk hayatını kaybetti
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Liberya'da kursta yangın: 26 çocuk hayatını kaybetti

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Liberya'da bir kursta çıkan yangın sonucu 26 çocuk hayatını kaybetti.

Liberya'da kursta yangın: 26 çocuk hayatını kaybetti, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Liberya'da bir kursta çıkan yangın sonucu 26 çocuk hayatını kaybetti.

GNN Liberya haber sitesinde yer alan habere göre, Payneville şehrindeki bir Kur'an kursunda çıkan yangın sonucu 26 çocuk hayatını kaybetti.
Yangının, dün gece yerel saat ile 23.30'da çıktığı ve bu sırada çocukların içeride uyumakta olduğu belirtildi. Ayrıca, yerel medya yangına bir itfaiye ekibinin müdahale ettiği ve bunun yetersiz kalması sonucu yangının kontrol altına alınamayarak büyüdüğünü yazdı.
Vision TV ve KMTV olay yerinden yaptıkları yayında, olayın soruşturulduğunu; ailelerin ise olay yerinde bulunduğunu bildirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Olay yerinden görüntüler
Yanan kurs binasından görüntü
Yetkililerin açıklamaları


Liberya, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:04 Kaynak: DHA
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