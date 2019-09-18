Son Dakika Haberleri: Liberya'da kursta yangın: 26 çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Liberya'da kursta yangın: 26 çocuk hayatını kaybetti

1 saat önce

Liberya'da kursta yangın: 26 çocuk hayatını kaybettiLiberya, (DHA) ? Batı Afrika ülkesi Liberya'da bir kursta çıkan yangın sonucu 26 çocuk hayatını kaybetti.

Liberya'da kursta yangın: 26 çocuk hayatını kaybetti

Liberya, (DHA) ? Batı Afrika ülkesi Liberya'da bir kursta çıkan yangın sonucu 26 çocuk hayatını kaybetti.

GNN Liberya haber sitesinde yer alan habere göre, Payneville şehrindeki bir Kur'an kursunda çıkan yangın sonucu 26 çocuk hayatını kaybetti.

Yangının, dün gece yerel saat ile 23.30'da çıktığı ve bu sırada çocukların içeride uyumakta olduğu belirtildi. Ayrıca, yerel medya yangına bir itfaiye ekibinin müdahale ettiği ve bunun yetersiz kalması sonucu yangının kontrol altına alınamayarak büyüdüğünü yazdı.

Vision TV ve KMTV olay yerinden yaptıkları yayında, olayın soruşturulduğunu; ailelerin ise olay yerinde bulunduğunu bildirdi.

Liberya'da kursta yangın: 26 çocuk hayatını kaybetti

Liberya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Liberya'da bir ilkokulda çıkan yangında 30 çocuk hayatını kaybetti
Patlamanın ardından korkutan uyarı: Kimyasallar havaya salındı, cuma günkü yağmura dikkat! Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien olacak Mahkeme Başkanı, Adnan Oktar'ın sağ koluna sordu: "Kedicikler cinsel ilişki kölesi miydi?"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 17:36:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Liberya'da kursta yangın: 26 çocuk hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]