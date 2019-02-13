Son Dakika Haberleri: Liberya'da Maden Ocağında Göçük

Liberya'da Maden Ocağında Göçük

4 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Liberya'nın Nimba bölgesinde bir altın madeninde meydana gelen göçükte, ilk belirlemelere göre 5 işçi hayatını kaybetti.

Liberya'da Maden Ocağında Göçük, System.String[]
Batı Afrika ülkelerinden Liberya'nın Nimba bölgesinde bir altın madeninde meydana gelen göçükte, ilk belirlemelere göre 5 işçi hayatını kaybetti.

Ülke medyasında haberlere göre, Nimba bölge polisi sözcüsü Dorr Cooper, bölgede yasa dışı faaliyet gösteren altın madeninde göçük yaşandığını belirtti.

Cooper, göçükten 5 kişinin cesedinin, 10 kişinin ise yaralı olarak çıkarıldığını ifade ederek, yaklaşık 40 kişinin hala kayıp olduğunu kaydetti

Yaralıların çevredeki hastaneye kaldırıldığını aktaran Cooper, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Cooper, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:27 Kaynak: AA

İşçi, Afrika, Liberya, Güncel
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