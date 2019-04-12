Son Dakika Haberleri: Liberya'da Maden Ocağındaki Göçük

Liberya'da Maden Ocağındaki Göçük

53 dakika önce

Batı Afrika ülkelerinden Liberya'nın Nimba bölgesinde bir altın madeninde meydana gelen göçükte, 13 kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Liberya'da Maden Ocağındaki Göçük, System.String[]
Batı Afrika ülkelerinden Liberya'nın Nimba bölgesinde bir altın madeninde meydana gelen göçükte, 13 kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nimba Bölge Polisi Sözcüsü Dorr Cooper, bölgede yasa dışı faaliyet gösteren altın madeninde iki ay önce yaşanan göçükte, 13 kişinin cesedine daha ulaşıldığını belirtti.

Cooper, "Arama kurtarma çalışmaları sona ererken, enkazdan 13 kişinin cesedine daha ulaşıldı. Çalışmalarda bulunan 8 kişinin cesedi ile birleştirildiği zaman toplam ölenlerin sayısı 21 oluyor." dedi.

Ülkenin Nimba bölgesinde 13 Şubat'ta bir altın madeninde meydana gelen göçükte 8 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 01:50 Kaynak: AA
Afrika, Liberya, Güncel
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