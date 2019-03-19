Liberya'da "Mavi Okyanus Konferansı" Başladı
1 saat önce
Liberya'da, Batı Afrika sahillerinin çevre kirliliğinden korunmasını hedefleyen "Mavi Okyanus Konferansı" başladı.
Liberya
'da, Batı Afrika
sahillerinin çevre kirliliğinden korunmasını hedefleyen "Mavi Okyanus Konferansı" başladı.
Çevre Koruma Ajansı (EPA) temsilcisi Nathaniel Blama, yaptığı yazılı açıklamada, "Liberya hükümeti, uluslararası kuruluşlar ve İsveç
'in Monrovia
Büyükelçiliği iş birliğiyle Liberya'nın başkenti Monrovia'da 'Mavi Okyanus Konferansı'nı düzenliyoruz." ifadesini kullandı.
Blama, konferans ile okyanus ve kıyı temizliğini amaçladıklarını ve bu konuda destek veren Liberya başta olmak üzere Batı Afrika ülkelerinde toplumsal bilinç oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.
Yaklaşık 5 milyon nüfuslu ülkenin zengin okyanus ekosistemi, çevre kirliliği sorunu ile karşı karşıya bulunuyor.
Liberya'da ilk defa düzenlenen ve 3 gün sürecek "Mavi Okyanus Konferansı", 21 Mart
'ta sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:39 Kaynak: AA
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