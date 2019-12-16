Liberya'da öğretmenlerin grevi nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
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Liberya'da öğretmenlerin grevi nedeniyle eğitime ara verildi

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Liberya'da, öğretmenlerin bugün başlatacağı grev nedeniyle eğitime ara verildi.

Liberya'da öğretmenlerin grevi nedeniyle eğitime ara verildi, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Liberya'da, öğretmenlerin bugün başlatacağı grev nedeniyle eğitime ara verildi.

Liberya Eğitim Bakanlığından ülkedeki tüm okullara gönderilen talimatta, öğretmenlerin grevi nedeniyle eğitime ara verilmesi istendi.

Talimatta, bu kararın, öğrencilerin eylemden olumsuz etkilenmemesi ve güvende olmaları için alındığı belirtildi.

Ülkede eğitim alanındaki 6 büyük sendika ve iş örgütünün, geçen hafta hükümetle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç çıkmamıştı.

Geciken maaşlarının ödenmesini ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep eden öğretmenler, bugün greve başlama kararı almıştı.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Liberya, son aylarda artan ekonomik krizle baş etmeye çalışıyor.

Liberya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:02 Kaynak: AA
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