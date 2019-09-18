Son Dakika Haberleri: - Liberya'da okulda yangın: 25 çocuk öldü
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- Liberya'da okulda yangın: 25 çocuk öldü

16 dakika önce

- Liberya'da okulda yangın: 25 çocuk öldüMONROVIA - Liberya'da bir okulda çıkan yangında en az 25 çocuğun öldüğü belirtildi.

- Liberya'da okulda yangın: 25 çocuk öldü

MONROVIA - Liberya'da bir okulda çıkan yangında en az 25 çocuğun öldüğü belirtildi.

Batı Afrika ülkesi Liberya'nın Paynesville bölgesinde bir okulda gece saatlerinde yangın çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada yangında en az 25 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Liberya Devlet Başkanı George Weah faciayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı diledi.

Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.

- Liberya'da okulda yangın: 25 çocuk öldü

Liberya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:05 Kaynak: İHA
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