Son Dakika Haberleri: Liberya'da Yaklaşık 900 Bin Kişi Gıda Kriziyle Karşı Karşıya

Liberya'da Yaklaşık 900 Bin Kişi Gıda Kriziyle Karşı Karşıya

2 saat önce

Liberya'da ekonomi ve sağlık alanında yapılan yatırımlara rağmen yaklaşık 900 bin kişi gıda krizi ile karşı karşıya bulunuyor.

Liberya'da Yaklaşık 900 Bin Kişi Gıda Kriziyle Karşı Karşıya, System.String[]
Liberya'da ekonomi ve sağlık alanında yapılan yatırımlara rağmen yaklaşık 900 bin kişi gıda krizi ile karşı karşıya bulunuyor.

Liberya Tarım Bakanı Yardımcısı Ernest Clark, yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkede tarım sektöründe ve Ebola gibi hastalıklarla mücadelede önemli aşamalar kat edilmesine rağmen gıda sorunu yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Tarımın gıda krizini aşmada önemli bir sektör olduğunu belirten Clark, "Liberya'da halkın yüzde 70'i geçimini tarımdan sağlıyor. Ülke genelinde çoğunluğu kırsal kesimde olmak üzere yaklaşık 900 bin kişi gıda krizi ile karşı karşıya." dedi.

Clark ayrıca, bakanlık olarak tarım alanında özellikle pirinç ve sebze ürünlerinde daha çok verim için uluslararası kuruluşlarla koordineli çalıştıklarını ve bu alanda yeni projeler geliştirdiklerini vurguladı.

Batı Afrika ülkelerinden Liberya yaklaşık 5 milyona yaklaşan nüfusa sahip ve halkın yüzde 90'ı kırsal kesimde yaşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:36 Kaynak: AA

Ekonomi, Liberya, Güncel
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