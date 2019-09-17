Liberya iç savaşlarla yargı önünde hesaplaşacak

Batı Afrika ülkelerinden Liberya, ülkedeki yakın geçmişte yaşanan iki iç savaştaki savaş suçlarını ve insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere özel mahkeme kuracak.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Liberya Cumhurbaşkanı George Weah, 1989 ve 1996 yıllarındaki Liberya İç Savaşı ile 1999 ve 2003 yılları arasında yaşanan 2. Liberya İç Savaşı'ndaki savaş suçları ve insan hakları ihlalleriyle ilgili soruşturma başlatması ve bu konuda özel bir mahkeme kurulması kararı aldı.

Liberyalı insan hakları savunucusu Adama Dempster, "Cumhurbaşkanı Weah'ın savaş suçu mahkemesini desteklemesi önemli bir adım." dedi.

Dempster, "Bu adım Liberya'nın hukuku, iç savaş mağdurları ve ülkenin geleceği için çok olumlu." ifadesini kullandı.

Liberya Barolar Birliği, Küresel Adalet ve Araştırma Projesi, İnsan Hakları Savunucuları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok sivil toplum kuruluşunun desteklediği karar kapsamında uluslararası standartlarda bir mahkeme kurulacak.

Liberya'da 1989 ile 1996 ve 1999 ile 2003 yılları arasında yaşanan iç savaşta 250 bin insan hayatını kaybetmişti.