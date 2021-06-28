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Liberya, Kovid-19 salgınına karşı tedbirleri artırıyor - Son Dakika

Liberya, Kovid-19 salgınına karşı tedbirleri artırıyor

28.06.2021 15:24
Liberya, Kovid-19 salgınına karşı tedbirleri artırıyor, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Liberya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilave tedbirler almaya başladı.

Batı Afrika ülkesi Liberya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilave tedbirler almaya başladı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Sağlık Bakanı Dr. Wilhelmina Jallah, yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19'a karşı yeni önlemler alındığını belirtti.

Jallah, devlet kurumları ve kamu ofislerinde çalışma kapasitelerinin yüzde 50 ile sınırlandırıldığını, diğer çalışanların da evden çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Okul ve ibadethanelerin Kovid-19 protokollerine göre açık kalacağını dile getiren Jallah, düğün, parti ve cenaze gibi toplu etkinliklerinin yasaklandığını ifade etti.

Jallah, ülke genelinde maske takma zorunluğunun yeniden getirildiğini belirterek, Kovid-19 kurallarına uyumayanlara 200 dolar ya da 1 ay hapis cezası verileceğini bildirdi.

Liberya, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelen tüm uçuşları yasaklamıştı.

Ülkede şimdiye kadar 3 bin 736 Kovid-19 vakası görülürken 120 kişi hayatını kaybetti.

Liberya, Afrika, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Liberya, Kovid-19 salgınına karşı tedbirleri artırıyor - Son Dakika


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