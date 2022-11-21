İstanbul Havalimanı'nda korkunç olay! Liberyalı diplomat, ailesinin gözü önünde intihar etti - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda korkunç olay! Liberyalı diplomat, ailesinin gözü önünde intihar etti

21.11.2022 17:38

İstanbul Havalimanı'na ticari taksiyle gelen Liberyalı diplomat Aberkah Samuel Kkvame, havalimanına giden yolcu katındaki 25 metrelik yükseklikten aşağı atlayarak intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı İç hatlar yolcu girişinde bulunan 2 numaralı kapı önünde meydana geldi. Aberkah Samuel Kkvame isimli Liberyalı diplomat, karısı ve iki çocuğuyla birlikte taksiyle havalimanı iç hatlar giden yolcu katına giriş yaptı.

AİLESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE AŞAĞI ATLADI

Liberyalı diplomat, ticari taksinin kendisini ve ailesini indirmek için durduğu esnada bir anda araçtan inerek karısı ve çocuklarının gözü önünde yaklaşık 25 metre yüksekten aşağıya atladı. Beton zemin üzerine düşen Aberkah Samuel Kkvame hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Liberyalı diplomatın cansız bedeni incelenmek adli tıp kurumuna götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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İstanbul Havalimanı, Liberya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Havalimanı'nda korkunç olay! Liberyalı diplomat, ailesinin gözü önünde intihar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda korkunç olay! Liberyalı diplomat, ailesinin gözü önünde intihar etti - Son Dakika
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