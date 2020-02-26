Libido ne demek? Libido nedir? Libido düşüklüğü ve artışı ne anlama gelir? - Son Dakika
Son Dakika Magazin Libido ne demek? Libido nedir? Libido düşüklüğü ve artışı ne anlama gelir? - Son Dakika Magazin

Libido ne demek? Libido nedir? Libido düşüklüğü ve artışı ne anlama gelir?

6 saat önce

Libido, genellikle cinsel aktivite ya da cinsel dürtü isteğini tanımlamak için kullanılan bir kelimedir.

Libido ne demek? Libido nedir? Libido düşüklüğü ve artışı ne anlama gelir?, System.String[]

Libido, genellikle cinsel aktivite ya da cinsel dürtü isteğini tanımlamak için kullanılan bir kelimedir.


Kadınlarda ve erkeklerde direkt olarak androjen hormonları olarak bilinen testosteron ile ilgilidir.


Libido Düşüklüğü ve Artışı Ne Anlama Gelir


Günlük yaşantı içerisinde oluşan stres, endişe, kaygı, ailesel sorunlar, ilaçlar ve depresyon gibi faktörler libido düşüklüğüne sebep olabilir. Yine bunun yanında soğuk havalar da libido düşüklüğüne neden olabilmektedir.


Libidonun Yükseltilmesi İçin Yapılabilecek Dört Yöntem


1) Bol bol egzersiz yapılmalı


2) Libido artıran gıdaların tüketilmesi


3) Yoga gibi meditasyonlar ile stresi azaltmak


4) Uyku düzenini değiştirmek. Günde en az 7 saat gece uykusu alınmalıdır.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:24 
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