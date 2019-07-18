"Libra kurumsal şirket kontrolündeki ödemelerden farksız"

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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Motoru arızalanan küçük uçak suya acil iniş yaptı

Khabib'den Floyd Mayweather için şok iddia: Maç yapmak için yalvarıyor. Parası tükendi herhalde