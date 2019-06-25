Son Dakika Haberleri: "Libra yaygın bir para birimi olarak kullanılabilir"
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"Libra yaygın bir para birimi olarak kullanılabilir"

4 dakika önce

– ABD merkezli finans ve ekonomi dergisi MoneyWeek Genel Yayın Yönetmeni Merryn Somerset Webb'e göre, Facebook'un kripto para birimi Libra yaygın olarak kullanılabilir.

– ABD merkezli finans ve ekonomi dergisi MoneyWeek Genel Yayın Yönetmeni Merryn Somerset Webb'e göre, Facebook'un kripto para birimi Libra yaygın olarak kullanılabilir.
Webb, The Financial Times'da yayınlanan yazısında, Libra'nın diğer kripto para birimlerinden ayrışan özelliklerine dikkat çekerek, Libra'nın piyasaya sürülmesinden sonra yaygın olarak kullanılabileceğini belirtti. Webb, Bitcoin'in merkez bankalarını oldukça endişelendirmesine rağmen hükümetlerin söz konusu teknolojiyle ilgilenmediklerini çünkü Bitcoin'in bir para birimi olarak hizmet vermediğine dikkat çekti. Bitcoin'in yaygın olarak kullanılmaması sebebiyle etkili veya ölçülebilir bir para birimi olmadığını belirten Webb, Libra'nın ise birden fazla para birimine bağlı olması sebebiyle istikrar göstermesi durumunda günlük hayatta kullanılabileceğini vurguladı. Webb, yazısında şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini birçok sebepten dolayı kabul edemedik. Tanımlanamayan ve belirsiz bir kurumun oluşturduğu bir varlığı anlayamıyoruz. Bitcoin madenciliğinin nasıl çalıştığını ve nasıl altın madenciliği kadar enerji tükettiğini, ölçülebilirliğini, fiyat dalgalanmalarını ve depolanmasını çözemiyoruz.
"Libra, bütün bu problemleri çözebilecek bir yenilik. Facebook her ne kadar şaibeli olsa da mesul bir şirket ve Facebook'a güvenmesek bile Libra Birliği'nin kurucu üyeleri olan Mastercard, Visa ve PayPal'e paramızı emanet edecek kadar güveniyoruz.
"Kişisel güvenlik açısından da Facebook kullanıcıların Libra'nın güvenli olduğuna inanması için çeşitli vaatlerde bulundu. Örnek olarak, Facebook'un dijital cüzdanı Calibra'nın kullanıcılar onay vermediği sürece finansal bilgilerini kullanmayacağını duyurdu. Ayrıca Libra'nın neredeyse masrafsız olması da kullanıcı çıkarlarına yönelik bir gelişme.
" Yetersiz küresel ödeme sisteminin yerini alacak ve bizi bankalardan kurtaracak yeni bir ürüne ihtiyacımız var. Eğer Libra yaptırımsal bir engele takılmadan piyasaya sürülür ve sorunsuz çalışırsa, o ürün olabilir. Fakat Libra'nın söz konusu başarısı  kripto para birimlerini 'taklit ettiği' için değil, tam tersine bunu yapmadığını için gerçekleşecek."
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:57 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Facebook, Ekonomi
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