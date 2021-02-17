Libya, 17 Şubat Devrimi'nin 10'uncu yılını kutluyor (2) - Son Dakika

Libya, 17 Şubat Devrimi'nin 10'uncu yılını kutluyor (2)

17.02.2021 21:30

Libya'da halk, 42 yıllık Muammer Kaddafi dönemine son veren 2011'deki 17 Şubat Devrimi'nin 10. yılını kutluyor.

Libya'da halk, 42 yıllık Muammer Kaddafi dönemine son veren 2011'deki 17 Şubat Devrimi'nin 10. yılını kutluyor.

Libyalılar, başkent Trablus başta olmak üzere Misrata, Zaviye, Zintan, Sebha dahil ülke genelinde cadde ve meydanlarda kutlamalara katılıyor.

Devrimin 10'uncu yılı kapsamında 17 ve 18 Şubat günleri resmi tatil ilan edilirken, kutlamalar için günler öncesinden yapılan hazırlıklarda cadde ve meydanlar Libya bayrakları ve ışıklandırmalarla süslendi.

Trablus'un Şehitler Meydanı'nı dolduran çok sayıda Libyalı, meydanda çalan devrim şarkılarına ellerindeki bayraklarla eşlik etti.

Devrimin başladığı Bingazi'de kutlamalar yapılmıyor

Muammer Kaddafi rejimine karşı ilk protestolara sahne olarak 17 Şubat Devrimi'ne ev sahipliği yapan ülkenin ikinci büyük kenti Bingazi'de ise resmi kutlamalar yapılmadı.

Kaddafi'ye bağlı güçlerden 2011'de ilk kurtarılan ve rejim karşıtı ilk hükümet olan Ulusal Geçiş Konseyinin kurulduğu Bingazi, ülkede darbeyle yönetimi ele geçirmek isteyen emekli general Halife Hafter'in milis güçleri ve yabancı paralı askerlerinin kontrolünde bulunuyor.

Devrimin kazanımları neticesinde kurulan ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni tanımayarak ülkeyi şiddet sarmalına sürükleyen Hafter güçleri, kontrol ettikleri Bingazi'de devrim kutlamaları kapsamında herhangi bir hazırlık veya resmi tören düzenlemedi.

Sebha'da devrim kutlamalarına roketli saldırı

Libya'nın güney bölgesi Fizan'a bağlı Sebha kentinde ise devrim kutlamalarına gölge düştü.

Kutlamaya katılanları hedef alan roket saldırısında bir çocuk öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Sebha Belediye Meclisi Sözcüsü Usame el-Vafi AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin Menşiyye bölgesinde düzenlenen saldırının ardından yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Sözcü Vafi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, saldırının kaynağının ise henüz belirlenemediğini aktardı.

Türkiye'den kutlama

Türkiye'nin Libya Büyükelçiliği devrimin yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Elçiliğin mesajında şu ifadelere yer verildi:

"17 Şubat Devrimi'nin 10. yılı vesilesiyle kardeş Libya halkını selamlıyoruz. Libya'da istikrar ve refahın teminini diliyoruz. Türkiye bu süreçte de kardeş Libya ve Libya halkının yanında olacaktır."

ABD'den tebrik ve siyasi süreç mesajı

ABD'nin Libya Büyükelçiliğinden yayımlanan kutlama mesajında da "ABD Büyükelçiliği 17 Şubat Devrimi'nin onuncu yıl dönümünü kutluyor." ifadelerine yer verilirken, Libya'daki siyasi sürece ilişkin açıklama paylaşıldı.

Açıklamada, "Libya halkının, ülkesinin geleceğini belirleme hakkını, olgun ve şeffaf bir yönetim ve insan haklarına saygı taleplerini tanıyor ve destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Elçilik açıklamasında şöyle devam edildi:

"Bu bağlamda, geçtiğimiz aylarda BM himayesinde gerçekleşen siyasi ilerlemeyi takdir ediyor ve vatandaşlarına karşı sorumlu, egemen, birleşik, güvenli ve istikrarlı bir Libya inşa etme yolundaki bu yeni fırsatı dört gözle takip ediyoruz.

ABD, Libya'da uzlaşı ve 24 Aralık'taki seçim sürecini, yabancı güçlerin ve paralı askerlerin ayrılması da dahil olmak üzere ülkedeki ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını desteklemeye devam edecektir."

Libya'nın 17 Şubat Devrimi

"Arap Baharı" adı verilen halk ayaklanmaları kapsamında 17 Şubat 2011'de Libya'da başlayan devrim süreci, 8 ay 6 gün sonra 23 Ekim 2011'de Libya Ulusal Geçiş Konseyi tarafından ilan edilen "23 Ekim Bağımsızlık Günü" ile resmen sona erdi.

17 Şubat'ta Bingazi'de barışçıl gösteriler düzenleyen eylemcilere Kaddafi'ye bağlı güvenlik güçleri gerçek mermi kullanarak müdahale etti. Ancak bu müdahale gösterileri bitirmek yerine halkın öfkesini daha da alevlendirdi. Bu sırada ordu ve hükümetten halkın tarafına geçenler oldu.

Dönemin İçişleri Bakanı Abdulfettah Yunus, yaklaşık 3 bin kişiyle rejim saflarından ayrıldı ve devrim destek verdi. Bu gelişmenin ardından devrimciler kısa sürede Bingazi kentinin kontrolünü ele geçirdi.

Bu duruma öfkelenen Kaddafi, birliklerini Bingazi'ye gönderdi ancak işler istediği gibi gitmedi. Bingazi'de yanan ateş, ülkenin batısındaki Misrata, Zintan ve Zaviye kentlerine de sıçradı. Kaddafi, Fransa öncülüğündeki NATO'nun hava saldırıları nedeniyle Bingazi'ye giremedi. Kaddafi koltuğunu korumak için aylarca direndi. Zaviye kentine saldıran Kaddafi, Misrata'yı kuşatma altına aldı.

Kaddafi güçleri, başlangıçta devrimcilerin Trablus'a girmelerini engelliyordu. Ancak Misrata ve Zintan'daki kuşatmaya direnen diğer devrimci gruplar, Kaddafi'ye bağlı birliklerin dağılmasının başlangıcı oldu. Bu iki kentteki devrimci güçlerin, engelleri aşarak başkent kapılarına dayanmasının ardından, Trablus'u korumakla görevli Kaddafi birliklerinden bir tugay silah bırakarak saf değiştirdi.

Böylece başkent hızlı bir şekilde devrimcilerin kontrolüne geçti. Gelişmelerin ardından Kaddafi, Sirte'deki akrabalarının yanına gitti ancak devrimci gruplar peşini bırakmadı.

Libya'yı 42 yıl demir yumrukla yöneten Kaddafi'nin 20 Ekim 2011'de öldürülmesinin ardından ülkede yaklaşık yarım asırlık bir dönem de sona ermiş oldu.

Libya, 17 Şubat Devrimi'nin 10'uncu yılını kutluyor (2)
Libya, 17 Şubat Devrimi'nin 10'uncu yılını kutluyor (2)
Libya, 17 Şubat Devrimi'nin 10'uncu yılını kutluyor (2)
Libya, 17 Şubat Devrimi'nin 10'uncu yılını kutluyor (2)

Muammer Kaddafi, Bingazi, Kaddafi, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya, 17 Şubat Devrimi'nin 10'uncu yılını kutluyor (2) - Son Dakika


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