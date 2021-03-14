Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komitesi, Sirte ile Misrata arasındaki Ebu Gıreyn bölgesinde 3 ton savaş kalıntısı mühimmatın imha edildiğini duyurdu.

Komiteye bağlı teknik ekip, mayın, füze ve mühimmatlardan oluşan 3 tonluk savaş kalıntısını patlatarak imha etti.

Komitenin mayınların temizlenmesinden sorumlu üyesi Muhammed et-Tercüman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ebu Gıreyn'den Buveyrat'a kadar olan bölgedeki mayınların temizlendiğini ve bu alanın güvenli hale getirildiğini söyledi.

Buveyrat bölgesinden sonra es-Sittin bölgesinde de mayınların imha edilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu ifade eden Tercüman, bu konuda komitenin önümüzdeki günlerde toplantı düzenleyeceğini söyledi.

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, teknik ekiplerin gelecek günlerde Buveyra'nın doğusunda mayın tarama faaliyeti gerçekleştireceğini ve bu bölgede çok sayıda mayın bulunmasının beklendiğini aktardı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter güçlerinden heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Komite 6 Şubat'ta Misrata-Sirte yolunun açılmasına hazırlık olarak 10 Şubat'tan itibaren bölgedeki yollardan mayın temizleme faaliyetleri yürütülmesi konusunda anlaşmış, 20 Şubat'ta da 2 tonluk savaş kalıntıları imha edilmişti.