Libya açıklarında 119 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Libya sahil güvenlik ekipleri, Akdeniz'de 119 düzensiz göçmeni yakaladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Subrata ve El-Hums'tan 2 lastik botla ayrılan 119 mülteci ve göçmenin Libya sahil ekiplerince kurtarıldığı kaydedildi.

Göçmenlerin Libya'ya geri gönderildiği belirtildi.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli nokta haline geldi.