Libya açıklarında 121 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Libya açıklarında 121 düzensiz göçmen yakalandı

Libya açıklarında Avrupa'ya gitmeye çalışan 121 düzensiz göçmen yakalandı.

Libya açıklarında Avrupa'ya gitmeye çalışan 121 düzensiz göçmen yakalandı. Libya Deniz Kuvvetlerinin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, 2 Temmuz'da düzensiz göçmenleri taşıyan bir bota operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonda Afrika uyruklu 121 düzensiz göçmenin yakalandığı ve bu kişilerin ilk yardım yapılmasının ardından Trablus'taki Düzensiz Göçle Mücadele İdaresine teslim edildikleri aktarıldı. Hukukçu aktivistlerin kurduğu Libya Suçları İzleme Örgütünün Facebook sayfasından yapılan açıklamada, göçmenlere ateş açılmasına ve zorla geri gönderilmelerine karşı olunduğu belirtildi. Libya sahil güvenlik güçlerine ait tekneden, düzensiz göçmenleri taşıyan bota ateş açılması anına ilişkin görüntülerin de paylaşıldığı açıklamada, ulusal birlik hükümetine olayla ilgili acil soruşturma başlatması çağrısında bulunuldu. Devrimin ardından yönetim boşluğu yaşanan Libya, yakın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenlerin en önemli güzergahlarından birisi durumunda bulunuyor. Ülkelerindeki iç savaş, çatışma, baskıcı rejimler veya ekonomik zorluklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan Afrikalıların bir kısmı insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde veya denizde hayatını kaybediyor.

Son Dakika

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Beni tutuklamak istiyorlar

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin acı günü! Yeğeni Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de! Havalimanı'ndan sonra Vatan Emniyet'e götürülecek

Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği "Messi" indirimi kabul görmedi

Lyon, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 13 milyon euroluk bir teklif yaptı

Kontrolden çıkan araç darmadağın oldu! Ağır yaralanan kemençe sanatçısı öldü

Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diella Lotta'dan yeni aşk pozu geldi

Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var