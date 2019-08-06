Son Dakika Haberleri: Libya açıklarında 122 kaçak göçmen kurtarıldı
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Libya açıklarında 122 kaçak göçmen kurtarıldı

54 dakika önce

Libya Donanması, Libya açıklarında son 3 günde toplam 122 yasa dışı göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Libya açıklarında 122 kaçak göçmen kurtarıldı, System.String[]
Libya Donanması, Libya açıklarında son 3 günde toplam 122 yasa dışı göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Kurtarılan yasadışı göçmenler arasında farklı ülkelerden gelen Araplar ile Afrika ve Asya kıtalarından kaçak yollarla gelen çok sayıda kişinin bulunduğu aktarıldı. Sığınmacı olarak Avrupa'ya gitmeye çalışan yasadışı göçmenler arasında çok sayıda kadın ve çocuk bulunduğu da donanmanın açıklamasında yer aldı.

Libya'nın başkenti Trablus açıklarında kurtarılan yasadışı göçmenlerin, insani ve tıbbi yardım sağlandıktan sonra şehirdeki bir kabul merkezine götürüldüğü bildirildi.

Ülkede yaşanan güvensizlik ve kargaşa nedeniyle Libya, çoğu Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmek isterken hayatlarını kaybetse de kaçak göçmenler tarafından tercih edilen bir çıkış noktası. Havaların iyiye gittiği yaz aylarında özellikle Libya kıyılarından Avrupa'ya geçiş yapmaya çalışan sığınmacı ve yasadışı göçmen akınında ciddi artışlar gözlemleniyor. - TRABLUS
Afrika, Avrupa, Libya, Asya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:23 Kaynak: İHA
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