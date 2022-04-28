Libya açıklarında 165 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Libya Deniz Kuvvetleri, Avrupa kıyılarına doğru ilerlerken batmak üzere olan bir şişme botta bulunan 165 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 1 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Deniz Kuvvetlerine bağlı Sahil Güvenlik ve Liman Güvenlik Teşkilatının Facebook hesabından yapılan açıklamada, göçmenleri taşıyan ve batmak üzere olan bottan yardım çağrısı alındığı kaydedildi.

Açıklamada, yardım çağrısı üzerine Ez-Zaviye Petrol Rafinerisine ait bir botun gerekli techizatlarla donatılarak olaya müdahale edildiği ve botta bulunan 165 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 1 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Yasadışı Göçle Mücadele Dairesinin söz konusu göçmenlerin ülkelerine güvenli bir şekilde sınır dışı edilmeleri için gerekli prosedürlerin tamamlanması sürecini takip edeceği dile getirilirken, göçmenlerin uyruklarına dair bilgi verilmedi.

Libya, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya yasa dışı yollardan geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin en yoğun kullandığı güzergahlardan biri olarak kabul ediliyor.