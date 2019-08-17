Son Dakika Haberleri: Libya açıklarında 278 düzensiz göçmen yakalandı
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Libya açıklarında 278 düzensiz göçmen yakalandı

17 dakika önce

Libya açıklarında 278 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Libya açıklarında 278 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Libya açıklarında 278 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.
Libya Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin salı günü başkent Trablus'un kuzeybatı ve kuzeydoğu sahili açıklarındaki 4 şişme botta bulunan 278 düzensiz göçmeni yakaladığı belirtildi.
Göçmenlerden birinin vefat ettiği kaydedilen açıklamada, ölüm nedeniyle ilgili ayrıntı verilmedi.
Açıklamada düzensiz göçmenlerin Sudan, Mısır, Çad, Nijer ve Benin uyruklu olduğu ifade edildi.
Devrimin ardından yönetim boşluğu yaşanan Libya, yakın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenlerin en önemli güzergahlarından biri durumunda.
Ülkelerindeki iç savaş, çatışma, baskıcı rejimler veya ekonomik zorluklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan Afrikalıların bir kısmı insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.
Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:11 Kaynak: AA
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