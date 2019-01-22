Son Dakika Haberleri: Libya Açıklarında 332 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Libya Açıklarında 332 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

1 saat önce

Libya açıklarında son iki günde 332 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Libya Açıklarında 332 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, System.String[]
Libya açıklarında son iki günde 332 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya açıklarında düzensiz göçmenlerin kurtarılması için son iki günde düzenlenen 4 operasyonda 332 kişi kurtarıldı.

2 kişi soğuktan öldü

Açıklamada ayrıca 2 düzensiz göçmenin ise 24 saati aşkın süre soğuk havada açık denizde kalmaları nedeniyle hayatını kaybettikleri aktarıldı.

Söz konusu düzensiz göçmenlerin uyruklarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Libya, mevcut çatışma veya kötü ekonomik şartlar nedeniyle yaşadıkları ülkelerden yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlerin kullandıkları en önemli geçiş noktaları arasında yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:09 Kaynak: AA

Libya, Güncel
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