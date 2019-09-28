Son Dakika Haberleri: Libya açıklarında 50 düzensiz göçmeni taşıyan tekne battı
Son Dakika Güncel Haber

Libya açıklarında 50 düzensiz göçmeni taşıyan tekne battı

53 dakika önce

Libya açıklarında 50 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin battığı bildirildi.

Libya açıklarında 50 düzensiz göçmeni taşıyan tekne battı, System.String[]

Libya açıklarında 50 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin battığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Libya Şubesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Libya açıklarından 50 kişiyi taşıyan bir teknenin battığı ve kurtarma ekiplerinin harekete geçtiğini belirtildi.

Kurtarılmalarının ardından yolculara örgütün ve çalışma ortaklarının tıbbi ve insani yardımı sunmaya hazır oldukları belirtilen açıklamada, batan teknedeki kişilerin durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Libya, ülkede yaşanan güvenlik boşluğu ve istikrarsızlık nedeniyle Avrupa'ya Akdeniz üzerinden geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin en çok kullandığı ülke olarak biliniyor.

Birleşmiş Milletler, Twitter, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tuğçe Kazaz'ın deprem paylaşımı Twitter'da tepki çekti
Galatasaray'dan Melo paylaşımı geldi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin yurt dışı tanıtımında kullanılacak yeni reklam filmlerinden bir bölüm paylaştı 15 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg metal müzikli protesto

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.9.2019 00:05:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Libya açıklarında 50 düzensiz göçmeni taşıyan tekne battı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]