Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 4 kişi öldü - Son Dakika
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Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 4 kişi öldü

12.04.2022 05:45
Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 4 kişi öldü

Libya'nın batısındaki Surman kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Libya'nın batısındaki Surman kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Libya Direktörlüğünün, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, batan botta en az 20 kişinin olduğu ve 14 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Öte yandan 2 düzensiz göçmenin ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı vurgulandı.

IOM, 2022 yılının başından bu yana Orta Akdeniz'i geçmeye çalışırken en az 475 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Uluslararası Göç Örgütü, Twitter, Medya, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 4 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 4 kişi öldü - Son Dakika
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