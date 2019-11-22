Son Dakika Haberleri: Libya açıklarında en az 6 düzensiz göçmenin cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Libya açıklarında en az 6 düzensiz göçmenin cesedi bulundu - Son Dakika

Libya açıklarında en az 6 düzensiz göçmenin cesedi bulundu

7 saat önce

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz'de Libya açıklarında en az 6 düzensiz göçmenin cesedinin sahilde bulunduğunu duyurdu.

Libya açıklarında en az 6 düzensiz göçmenin cesedi bulundu, System.String[]

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz'de Libya açıklarında en az 6 düzensiz göçmenin cesedinin sahilde bulunduğunu duyurdu.

BM'nin göç örgütü IOM'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, cesetlerin ülkenin liman kenti Al Khums sahilinde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, 90 düzensiz göçmenin Akdeniz'e geçişlerinin Libya sahil güvenlik güçlerince engellendiği kaydedildi.

"Alarmphone" isimli internet sitesinin iki gün önce verdiği haberde de Libya açıklarında bir göçmen botunun alabora olması sonucu 67 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği, 30'unun ise kurtarıldığı belirtildi.

Libya ülkedeki iç karışıklığın etkisiyle de son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan çoğunluğu Afrikalı düzensiz göçmen için en önemli geçiş noktası haline geldi.

Ülkedeki silahlı grupların göçmenlere ve sığınmacılara karşı tutumu, BM ve diğer uluslararası kuruluşların eleştirilerine neden oluyor.

Akdeniz, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:58 Kaynak: AA
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