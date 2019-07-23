Son Dakika Haberleri: Libya açıklarında İtalyan balıkçı teknesine el konuldu
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Libya açıklarında İtalyan balıkçı teknesine el konuldu

19 dakika önce

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Libya devriye botunun, bir İtalyan balıkçı teknesine Sirte Körfezi'nde el koyduğunu duyurdu.

Libya açıklarında İtalyan balıkçı teknesine el konuldu, System.String[]
İtalya Dışişleri Bakanlığı, Libya devriye botunun, bir İtalyan balıkçı teknesine Sirte Körfezi'nde el koyduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılan açıklamada, "Tramontana" isimli balıkçı teknesine Sirte Körfezi'nde Libya devriye botu tarafından el konulduğu belirtilerek Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi'nin İtalya'nın Trablus Büyükelçisi Giuseppe Buccino Grimaldi'ye balıkçı teknesi ve mürettebatının hızlı şekilde serbest bırakılması için gerekli işlemleri yapması talimatını verdiği ifade edildi.
Açıklamada, tekneye "yüksek riskli" sular olarak tanımlanan bölgede avlandığı için el konulmuş olabileceği ancak bu konuda net bilgi bulunmadığı kaydedildi.
İtalyan basınında yer alan haberlerde, ülkenin güneyindeki Sicilya Adası'nın Mazara del Vallo kasabasına kayıtlı balıkçı teknesinde 5 İtalyan, 2 Tunuslu olmak üzere 7 kişilik mürettebatın bulunduğu bildirildi.
İtalya, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:19 Kaynak: AA
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