Son Dakika Haberleri: Libya Açıklarında Kaçırılan Palau Bayraklı "Elhiblu 1" İsimli Tanker, Malta Ordusu Tarafından...

Libya Açıklarında Kaçırılan Palau Bayraklı "Elhiblu 1" İsimli Tanker, Malta Ordusu Tarafından...

27 dakika önce

Libya açıklarında kaçırılan Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tanker, Malta ordusu tarafından kontrol altına alındı.

Libya Açıklarında Kaçırılan Palau Bayraklı
Libya açıklarında kaçırılan Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tanker, Malta ordusu tarafından kontrol altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:34 Kaynak: AA

Palau, Libya, Güncel
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