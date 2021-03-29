Libya açıklarında son 48 saatte yaklaşık 1000 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Libya sahil güvenlik güçlerinin, son 48 saatte yasa dışı yollarla Orta Akdeniz'den Avrupa'ya geçmeye çalışan yaklaşık 1000 düzensiz göçmeni yakaladığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Libya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler Libya'ya geri gönderildi.

Yaklaşık 1000 göçmenin halihazırda yoğunluğun ve kötü koşulların hakim olduğu gözaltı merkezlerine götürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Keyfi gözaltıların sona ermesi gerektiğini yineliyoruz." uyarısı yapıldı.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli noktalardan biri haline geldi.