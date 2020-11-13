Libya açıklarındaki düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması - Son Dakika

Libya açıklarındaki düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması
13.11.2020 21:35
Milli Savunma Bakanlığı, TCG GEDİZ Fırkateyni'nin Libya açıklarında lastik botta ve çevresindeki göçmenlerle ilgili arama-kurtarma faaliyetine katkı sağladığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, TCG GEDİZ Fırkateyni'nin Libya açıklarında lastik botta ve çevresindeki göçmenlerle ilgili arama-kurtarma faaliyetine katkı sağladığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TCG GEDİZ Fırkateyni'nin, Libya açıklarında lastik botta ve çevresinde acil yardıma ihtiyaç duyan çok fazla göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine süratle olay yerine intikal ettiği belirtildi.
Fırkateynin arama-kurtarma faaliyetine katkı sağladığı ifade edilen açıklamada, kurtarma faaliyetine ilişkin görüntülere de yer verildi.
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