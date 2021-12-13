Libya açıklarındaki fırkateynde SAT timi tarafından; "Denizde Denetim Harekâtı" ve "Halattan Serbest Kayma" eğitimi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya açıklarında görev yapan TCG GEMLİK fırkateyninde ve gemide bulunan SAT timi tarafından; "Denizde Denetim Harekatı" ve "Halattan Serbest Kayma" eğitimleri icra edildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Libya açıklarında görev yapan TCG Gemlik fırkateynimiz ve gemide bulunan SAT timi "tarafından; "Denizde Denetim Harekatı" ve "Halattan Serbest Kayma" eğitimleri icra edildi" denildi. - ANKARA