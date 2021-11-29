Libya, Afrika Birliği Güvenlik Konseyi üyeliğinden Fas lehine çekildi - Son Dakika

Söz konusu Güvenlik Konseyi, Afrika Birliği içinde alınan kararların uygulanmasından sorumlu birim olup, 15 üyeden oluşuyor. Üye ülkelerden 5'i 3 yıllığına, 10'u da 2 yıllığına konseye seçiliyor.

Burita, görüşmede Menguş'a, Fas'ın, Libya'daki Trablus hükümetini ve kurumları desteklediğini, hükümetin seçimlere ilişkin yürüttüğü çalışmaların yanında olduğunu kaydetti.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Menguş'un Burita'yı arayarak, ülkesinin, 2022-2025 dönemindeki Afrika Birliği Güvenlik Konseyi adaylığından Fas lehine çekilme kararını duyurduğu, Birliğin yetkili mercilerine konunun resmi olarak bildirileceği aktarıldı.

Fas haber ajansına göre, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, konuya ilişkin bilgiyi Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile telefon görüşmesinde bildirdi.

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