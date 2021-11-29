Libya, Afrika Birliği Güvenlik Konseyi üyeliğinden Fas lehine çekildi - Son Dakika

Libya hükümeti, 2022-2025 döneminde Fas lehine Afrika Birliği Güvenlik Konseyi üyeliğine adaylıktan çekilme kararı aldı.
Fas haber ajansına göre, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, konuya ilişkin bilgiyi Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile telefon görüşmesinde bildirdi.
Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Menguş'un Burita'yı arayarak, ülkesinin, 2022-2025 dönemindeki Afrika Birliği Güvenlik Konseyi adaylığından Fas lehine çekilme kararını duyurduğu, Birliğin yetkili mercilerine konunun resmi olarak bildirileceği aktarıldı.
Burita, görüşmede Menguş'a, Fas'ın, Libya'daki Trablus hükümetini ve kurumları desteklediğini, hükümetin seçimlere ilişkin yürüttüğü çalışmaların yanında olduğunu kaydetti.
Söz konusu Güvenlik Konseyi, Afrika Birliği içinde alınan kararların uygulanmasından sorumlu birim olup, 15 üyeden oluşuyor. Üye ülkelerden 5'i 3 yıllığına, 10'u da 2 yıllığına konseye seçiliyor.
Kaynak: AA
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