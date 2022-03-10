Libya: Afrika Birliği, seçimlerin önünü açacak ulusal uzlaşı projemizi destekliyor - Son Dakika
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Libya: Afrika Birliği, seçimlerin önünü açacak ulusal uzlaşı projemizi destekliyor

10.03.2022 17:09
Libya: Afrika Birliği, seçimlerin önünü açacak ulusal uzlaşı projemizi destekliyor

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ülkede seçimlerin yapılabilmesinin önünü açacak ulusal uzlaşı projesine Afrika Birliğinin destek verdiğini bildirdi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ülkede seçimlerin yapılabilmesinin önünü açacak ulusal uzlaşı projesine Afrika Birliğinin destek verdiğini bildirdi.

Menfi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Libya Üst Düzey Komitesi Başkanı Denis Sassou Nguesso ile Nijerya'da bir araya geldiğini belirtti.

Nguesso ile "ikili ilişkilerin yanı sıra Libya'daki siyasi gelişmeleri" de ele aldıklarını aktaran Menfi, "Kongo Cumhurbaşkanı Nguesso, Afrika Birliğinin, Libya Üst Düzey Komitesi üzerinden Libya'nın içinde bulunduğu krizi aşması ve istikrarı yakalaması için destekçi olduğunu teyit etti." ifadelerini kullandı.

Menfi, Nguesso'nun Afrika Birliği'nin Libya halkının umutla beklediği seçimlerin gerçekleşmesini kolaylaştıracak ulusal uzlaşı projesine desteğine vurgu yaptığını aktardı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ayrıca Nguesso'nun Libya'ya desteğinden övgüyle söz etti.

Libya'da, Eylül 2021'de kapsamlı bir ulusal uzlaşı projesinin resmen başlatıldığı duyurulmuştu.

Libya'daki siyasi gelişmeler

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. Meclis 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise, Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söyledi.

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Kaynak: AA

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