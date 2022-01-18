Üye Girişi
Libya Anayasa Komisyonu: Başka komisyon kurulması ülkeyi daha çok krize sürükler - Son Dakika

Libya Anayasa Komisyonu: Başka komisyon kurulması ülkeyi daha çok krize sürükler

18.01.2022 16:14
Libya Anayasa Komisyonu: Başka komisyon kurulması ülkeyi daha çok krize sürükler

Libya Anayasa Komisyonu, anayasa taslağının hazırlanması için yeni bir komite oluşturulmasının "ülkeyi daha fazla krize sürükleyeceğini" açıkladı.

Libya Anayasa Komisyonu, anayasa taslağının hazırlanması için yeni bir komite oluşturulmasının "ülkeyi daha fazla krize sürükleyeceğini" açıkladı.

Anayasa Komisyonu Başkanı El-Cilani Erhume, Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih'in uzlaşıya dayanan bir anayasa taslağı hazırlanması için başka bir komite oluşturulması yönündeki çağrısına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Erhume, "(Halk tarafından seçilen) Komisyon, Salih'in önerisini reddediyor çünkü bu anayasa bildirgesine, anayasa taslağı referandum yasasına aykırıdır ve seçilmiş bir organın yetkilerine yönelik saldırıdır, ayrıca bu ülkeyi daha fazla krize sürükler." diye konuştu.

Komisyon Başkanı ayrıca bu süreçteki son sözün referandum yoluyla sadece Libya halkına ait olduğuna dikkati çekti.

Anayasa Komisyonu üyelerinden Nadya Umran da, "Olan her şeyin, iktidarı sürdürmek, anayasanın kabulünü, seçimlerin yapılmasını, hukuk devleti ve kurumlarının kurulmasına engel olmak için yapılan ertelemeler ve zaman harcama çerçevesinde yapılıyor." görüşünü paylaştı.

Umran, Salih'in söylediklerinin sadece kişisel görüşünü yansıttığını ancak yasal olarak herhangi bir işlem yapma veya kimseyi değiştirme hakkının olmadığını vurguladı.

Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, dün yaptığı açıklamada, "Uzlaşıya dayalı bir anayasa taslağını oluşturmak için Arap ve uluslararası deneyimlerle desteklenen, ülkedeki üç bölgeyi temsil eden; Anayasa hukuku alanında uzmanlaşmış akademisyen, yazar ve aydın 30 isimden oluşan bir komitenin oluşturulması zorunla hale geldi. Bu komitenin, göreve başladıktan en geç 1 ay sonrasında tasarıyı oluşturmuş olması gerekli." ifadelerini kullanmıştı.

Anayasa Komisyonu, Ocak 2014'te seçildi. Kurulun aslen 60 üyesi olması gerekirken, Amaziglerin çekilmesi nedeniyle 58 üyesi bulunuyor.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak TM ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

YORUMLAR
500

Anayasa Komisyonu, Halife Hafter, Anayasa, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Anayasa Komisyonu: Başka komisyon kurulması ülkeyi daha çok krize sürükler - Son Dakika


Dünyanın en pahalı evi İtalya'da yarım milyar euroya satışa çıkıyor! Dünyanın en pahalı evi İtalya'da yarım milyar euroya satışa çıkıyor!         
16:57
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL         
15:53
Sanem, duygusal boşlukla baş edebilecek mi? Yıldırım, Sergen'in oyununu bozabilecek mi? Sanem, duygusal boşlukla baş edebilecek mi? Yıldırım, Sergen'in oyununu bozabilecek mi?         
14:42
Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı         
14:16
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi         
13:43
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
16:34 Konut fiyatlarında rekor artış! Önceki yıla göre yüzde 50 yükseldi
16:32 Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi
16:31 Son sözleri "abla beni kurtar" oldu! Boşanma davasına 1 gün kala öldürüldü
16:06 Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim
15:52 Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL
15:51 SETA Genel Müdürü Çay: Sivil toplum kavramı kültürümüze uygun değil, yeniden tanımlanmalı
15:43 İsmail Kartal'dan Vitor Pereira'ya gönderme! Fenerbahçeliler umutlandı
15:41 Kedi ve köpek mamalarının yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verildi
15:38 Bakanlık 10 soruda anlattı! İşte kur korumalı mevduatın detayları
15:35 Metro inşaatında feci kaza! İşçi, kullandığı iş makinesi ile birlikte 25 metreden aşağı düştü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 17:01:23. #1.13#
SON DAKİKA: Libya Anayasa Komisyonu: Başka komisyon kurulması ülkeyi daha çok krize sürükler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement