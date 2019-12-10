Son Dakika Haberleri: Libya anlaşması balıkçıyı umutlandırdı
Son Dakika Güncel Libya anlaşması balıkçıyı umutlandırdı - Son Dakika

Libya anlaşması balıkçıyı umutlandırdı

6 saat önce

Libya anlaşması balıkçıyı umutlandırdıHATAY Su Ürünleri Koopatifleri Birlik Başkanı Celal Bilen, Türkiye ile Libya arasında yapılan Akdeniz'de münhasır ekonomik alan anlaşmasının, Türk balıkçısı açısından çok faydalı olacağını söyledi.

Libya anlaşması balıkçıyı umutlandırdı

HATAY Su Ürünleri Koopatifleri Birlik Başkanı Celal Bilen, Türkiye ile Libya arasında yapılan Akdeniz'de münhasır ekonomik alan anlaşmasının, Türk balıkçısı açısından çok faydalı olacağını söyledi.

Libya ve Türkiye arasındaki mutabakatın 12 milin dışındaki alanı daha da genişletmek amacıyla yapıldığını anımsatan Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Celal Bilen, balıkçılık alanında detayların henüz netlik kazanmadığını ancak faydalı olacağını düşündüklerini anlattı. İçerik açıklandığında balıkçılıkla ilgili, daha geniş kapsamda balıkçıların lehine olacakları kamuoyuyla paylaşabileceklerini ifade eden Bilen, Bu anlaşma kapsamında balıkçılarla ilgili kararlar alınacaktır. Belki bizim balıkçımız Moritanya'ya gittiğimiz gibi Libya'ya da gidecekler. Bunu balıkçılık adına olumlu görüyorum. Balıkçılık açısından çok iyi olacak. Bekleyip göreceğiz, içeriği, kapsamı daha anlaşılır bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldığı zaman balıkçılığın da iyi tarafını da görmüş olacağızö dedi.

KARİDES STOKLARI

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi öğretim üyesi Aydın Demirci ise, Akdeniz'de Libya ile Türkiye arasındaki anlaşmadan doğacak iki ülkenin kontrolüne geçecek olan sahada derin deniz kırmızı karides stokları ile Mersin Körfezi açığındaki sığ sulardaki balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilir bir balıkçılığa imkan olacağına işaret etti. Demirci, yıllardır Türkiye'nin yakınlarındaki su kaynaklarında Mısır, Suriye ve İtalyan bandıralı Rum balıkçı gemilerinin avlandığına da dikkat çekti.

Libya anlaşması balıkçıyı umutlandırdı

Akdeniz, Türkiye, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, üretimi durdurdu
MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden Suna Aydın estetik yaptırdı Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Bakoyannis: Türkiye ile savaşa girersek yalnız kalırız İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Orhan Pamuk'la alakalı değil

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 21:05:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Libya anlaşması balıkçıyı umutlandırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]