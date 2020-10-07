Libya, Arap Birliği dönem başkanlığını reddetti - Son Dakika

Filistin, Komorlar, Katar, Lübnan ve Kuveyt'in ardından Libya, Arap Birliği dönem başkanlığını da reddetti.

Filistin, Komorlar, Katar, Lübnan ve Kuveyt'in ardından Libya, Arap Birliği dönem başkanlığını da reddetti. Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Sözcüsü Muhammed El Kıblavi yaptığı açıklamada, Libya'nın Arap Birliği dönem başkanlığı görevini yapmayacağını ve bunu daha iyi koşullarda yapmayı dört gözle beklediğini duyurdu. El Kıblavi, Libya'nın birliğin iç sistemine göre başkanlık hakkında vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, 22 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında, Arap Birliği Genel Sekreterliğinin Arap Barış Girişimine aykırı olarak İsrail ile normalleşen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn'e destek vermesi nedeniyle birliğin dönem başkanlığını bıraktığını duyurmuştu. Filistin'in Arap Birliği dönem başkanlığından çekildiğini duyurmasının ardından Komorlar, Katar, Lübnan ve Kuveyt Arap Birliği dönem başkanlığını reddetmişti.

(Hamad Alnajjar/İHA)