Libya Askeri Konseyler Birliği, hükümete bağlı orduya ve ulusal uzlaşıya desteğini vurgulayarak, bölgesel veya kabileler arası her türlü çekişme ile çatışmaya karşı olduğunu duyurdu.

Muammer Kaddafi'yi deviren 17 Şubat 2011'deki devrimden sonra kurulan Libya Askeri Konseyler Birliği, başkent Trablus'un güneyinde yer alan Cadu kentinde toplantı düzenledi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Askeri Konseyler Birliğinin, Savunma Bakanlığına bağlı askeri kuruma desteği vurgulandı.

Savunma Bakanlığının yanı sıra ordu ve ilgili kurumlarla iletişim için bir komitenin oluşturulduğu bilgisi yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Libya Askeri Konseyler Birliği, bölgesel veya kabileler arası her türlü çekişme ile çatışmayı reddediyor. Adil geçiş ve kapsamlı ulusal uzlaşının bir an önce somutlaştırılması gerekiyor. 17 Şubat Devrimi prensiplerine tam bağlılığımızı teyit ediyoruz."

Cadu Askeri Konseyi Başkanı Ahmed Yahluf da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "17 Şubat Devrimi'nin çekirdekleri olan Askeri Konseyler Birliğini yeniden canlandırmak istediklerini" söyledi.

Devlet Başkanlığının yanı sıra Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile iletişim kuracak adımlar atacaklarını dile getiren Yahluf, "Devrimi korumak üzere Libya'nın dört bir yanından gelerek bugün toplandık. Devrimcileri koruyacak bir yapının olması lazım. Bizler Libya devleti ile birlikteyiz." diye konuştu.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimlerin daha önce planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamadığını bildiren Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesini önermişti.