Üye Girişi
Son dakika haberleri | Libya Askeri Konseyler Birliğinden "orduya ve ulusal uzlaşıya destek" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri | Libya Askeri Konseyler Birliğinden "orduya ve ulusal uzlaşıya destek" mesajı Açıklaması

10.01.2022 22:53

Edinilen son dakika gelişmesine göre Libya Askeri Konseyler Birliği, hükümete bağlı orduya ve ulusal uzlaşıya desteğini vurgulayarak, bölgesel veya kabileler arası her türlü çekişme ile çatışmaya karşı olduğunu duyurdu.

Libya Askeri Konseyler Birliği, hükümete bağlı orduya ve ulusal uzlaşıya desteğini vurgulayarak, bölgesel veya kabileler arası her türlü çekişme ile çatışmaya karşı olduğunu duyurdu.

Muammer Kaddafi'yi deviren 17 Şubat 2011'deki devrimden sonra kurulan Libya Askeri Konseyler Birliği, başkent Trablus'un güneyinde yer alan Cadu kentinde toplantı düzenledi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Askeri Konseyler Birliğinin, Savunma Bakanlığına bağlı askeri kuruma desteği vurgulandı.

Savunma Bakanlığının yanı sıra ordu ve ilgili kurumlarla iletişim için bir komitenin oluşturulduğu bilgisi yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Libya Askeri Konseyler Birliği, bölgesel veya kabileler arası her türlü çekişme ile çatışmayı reddediyor. Adil geçiş ve kapsamlı ulusal uzlaşının bir an önce somutlaştırılması gerekiyor. 17 Şubat Devrimi prensiplerine tam bağlılığımızı teyit ediyoruz."

Cadu Askeri Konseyi Başkanı Ahmed Yahluf da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "17 Şubat Devrimi'nin çekirdekleri olan Askeri Konseyler Birliğini yeniden canlandırmak istediklerini" söyledi.

Devlet Başkanlığının yanı sıra Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile iletişim kuracak adımlar atacaklarını dile getiren Yahluf, "Devrimi korumak üzere Libya'nın dört bir yanından gelerek bugün toplandık. Devrimcileri koruyacak bir yapının olması lazım. Bizler Libya devleti ile birlikteyiz." diye konuştu.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimlerin daha önce planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamadığını bildiren Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesini önermişti.

Son dakika haberleri | Libya Askeri Konseyler Birliğinden orduya ve ulusal uzlaşıya destek mesajı Açıklaması
Son dakika haberleri | Libya Askeri Konseyler Birliğinden orduya ve ulusal uzlaşıya destek mesajı Açıklaması
Son dakika haberleri | Libya Askeri Konseyler Birliğinden orduya ve ulusal uzlaşıya destek mesajı Açıklaması

YORUMLAR
500

Muammer Kaddafi, Tripoli, Aralık, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Libya Askeri Konseyler Birliğinden 'orduya ve ulusal uzlaşıya destek' mesajı Açıklaması - Son Dakika


Kazalarla gündeme gelen İETT'nin erken uyarı sistemini kaldırdığı ortaya çıktı Kazalarla gündeme gelen İETT'nin erken uyarı sistemini kaldırdığı ortaya çıktı         
00:09
Aleyna Tilki'nin sevgilisi rapçi Uzi'nin konserini polis bastı Aleyna Tilki'nin sevgilisi rapçi Uzi'nin konserini polis bastı         
23:53
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı         
18:26
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler         
13:46
Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı         
11:53
Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a: Genç irisi, tombik bir oğlan... Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a: Genç irisi, tombik bir oğlan...         
11:26
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum         
09:52
Karanlık bir odada yıllarca kapalı kalan ineklerin güneşle buluşma anı Karanlık bir odada yıllarca kapalı kalan ineklerin güneşle buluşma anı         
09:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50

Son Dakika Haberleri
00:06 Cemre Kemer'den trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül eleştirilerine yanıt
23:52 Aleyna Tilki'nin sevgilisi rapçi Uzi'nin konserini polis bastı
23:50 Ayrılık sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama geldi! Tazminat alacak mı?
23:38 Aracında piknik tüpüyle intihara kalkışan kadın, polisi alarma geçirdi
23:37 Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili Muhammet Kaynar'ın ifadelerine tepki
23:23 Ayrılık konuşması ortaya çıktı! Fatih Terim, Başkan'ın teklifini duyunca çıldırdı
23:07 AK Parti MYK'da gündem 20 Aralık sonrası oy oranlarıydı!
22:57 Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Murat Eken'in son hali şaşırttı
22:51 Fatih Terim'i evinin önünde bekleyen taraftarları yıkan sözler
22:36 Belhanda'nın Fenerbahçe'ye yaptığı hareket, Murat Sancak'ı da kızdırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 00:12:37. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Libya Askeri Konseyler Birliğinden "orduya ve ulusal uzlaşıya destek" mesajı Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement