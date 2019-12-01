Son Dakika Haberleri: Libya: BAE sivilleri vurdu, 9'u çocuk 11 kişi öldü
Son Dakika Güncel Libya: BAE sivilleri vurdu, 9'u çocuk 11 kişi öldü - Son Dakika

Libya: BAE sivilleri vurdu, 9'u çocuk 11 kişi öldü

6 saat önce

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkenin güneyindeki Murzuk kentine düzenlediği saldırıda 9 çocuk ve 2 kadın olmak üzere, 11 kişi hayatını kaybetti.

Libya: BAE sivilleri vurdu, 9'u çocuk 11 kişi öldü, System.String[]

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkenin güneyindeki Murzuk kentine düzenlediği saldırıda 9 çocuk ve 2 kadın olmak üzere, 11 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Burkan el-Gadab operasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hafter destekçisi BAE'nin, Murzuk kentine bağlı Ummul Ernab bölgesindeki sivil yerleşim alanına, cuma gecesi hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Murzuk kentindeki Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, saldırı sonucu hayatını kaybeden 9 çocuk ve 1'i hamile iki kadın cenazelerinin hastaneye getirildiği belirtildi.

UMH geçen ay başkent Trablus yakınlarında bir bisküvi fabrikasının BAE tarafından bombalanması sonucu 2 Libyalı ve 5 yabancı işçinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

UMH tarafından birçok kez Hafter güçlerini desteklemekle suçlanan BAE, hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Libya'da nisandan bu yana devam eden çatışmalarda binden fazla kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi yaralandı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:28 Kaynak: AA
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