Libya, Bahreyn ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Libya, Bahreyn ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 592'ye, Bahreyn'de 259'a, Umman'da 977'ye yükselirken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'da vaka sayıları arttı.

Libya, Bahreyn ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 592'ye, Bahreyn'de 259'a, Umman'da 977'ye yükselirken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'da vaka sayıları arttı.

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 14 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 722 yeni vaka tespit edildiği ve 540 kişinin iyileştiği bildirildi.

Böylece can kaybının 592'ye, vaka sayısının 36 bin 809'a, iyileşen hasta sayısının da 21 bin 429'a çıktığı aktarıldı.- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 505 kişinin enfekte olduğu, 629 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Açıklamada, ülkede toplam can kaybının 259'a, vaka sayısının 72 bin 308'e, iyileşenlerin ise 66 bin 813'e yükseldiği kaydedildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 29 Eylül'den bu yana Kovid-19 nedeniyle 42 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 685 kişide virüs tespit edildi.

Son verilerle ülkede toplam can kaybı 977'ye, vaka sayısı 101 bin 270'e, sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 90 bin 296'ya yükseldi.

-BAE

BAE Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 1041 kişide daha virüs tespit edildiği, 1001 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

Ülkede toplam can kaybı sayısının 426 olduğu kaydedilen açıklamada, toplam vaka sayısının 98 bin 801'e, iyileşen sayısının ise 88 bin 123'e çıktığı ifade edildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da, ülkede 159 kişide virüs tespit edildiği, 173 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 126 bin 441 olduğu aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 123 bin 475'e ulaştığı kaydedildi.

Ülkede bugüne kadar 216 kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 17:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Libya, Bahreyn ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

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