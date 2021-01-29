Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik, Moskova'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik'in başkent Moskova'da temaslarda bulunduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Muaytik, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile ayrı ayrı görüştü.

Libya meselesinin ele alındığı görüşmelerde, Libya'da 6 ay devam eden ateşkes sürecinin, Libyalılar arasında siyasi sürecin ilerlemesine uygun koşullar oluşturduğu vurgulandı.

Rusya'nın ülkedeki taraflarla iş birliğini sürdürmeye hazır olduğuna vurgu yapılan görüşmede, Rus tarafı, uluslararası toplumun Libya krizin çözümü konusunda girişimlerini yoğunlaştırması gerektiğini dile getirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler de ele alındı.