Libya Başbakanı Dibeybe, İngiliz heyeti kabul etti - Son Dakika
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Libya Başbakanı Dibeybe, İngiliz heyeti kabul etti

29.09.2022 17:50
Libya Başbakanı Dibeybe, İngiliz heyeti kabul etti

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, İngiltere'nin Kuzey Afrika ve Orta Doğu Savunma Bakanlığı Kıdemli Danışmanı Korgeneral Joy-Martin Sampson ile Trablus Büyükelçisi Caroline Hurndall'ı başkentteki başbakanlık ofisinde kabul etti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, İngiltere'nin Kuzey Afrika ve Orta Doğu Savunma Bakanlığı Kıdemli Danışmanı Korgeneral Joy-Martin Sampson ile Trablus Büyükelçisi Caroline Hurndall'ı başkentteki başbakanlık ofisinde kabul etti.

Görüşmeye dair Libya hükümetine ait "Hukumetna" adlı resmi sosyal medya sayfasından yazılı bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada, görüşme sırasında iki ülkenin savunma bakanlıkları arasındaki teknik iş birliğinin arttırılması ve İngiltere tarafından Libyalı ilgili makamlara yönelik eğitim programlarının faaliyete geçirilmesi konularının konuşulduğu belirtildi.

Heyete, Kıdemli Danışman Korgeneral Sampson ve Büyükelçi Hurndall'ın yanı sıra İngiltere'nin Trablus Askeri Ateşesi ve İngiltere Savunma Bakanlığından teknik bir ekibin de eşlik ettiği vurgulandı.

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Albion amfibi hücum gemisi, 8 yıl aranın ardından dün Libya'nın başkenti Trablus'a gelmişti.

İngiltere'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, HMS Albion gemisinin 8 yıl aranın ardından Trablus Limanı'na demir attığı belirtilerek, "Gemi mürettebatı, Libya Donanması'ndaki meslektaşlarıyla harika bir gün geçirmeyi dört gözle bekliyor." ifadeleri kullanılmıştı.

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İngiliz amfibi hücum gemisi 8 yıl aranın ardından Libya'nın Trablus Limanı'na yanaştı İngiliz amfibi hücum gemisi 8 yıl aranın ardından Libya'nın Trablus Limanı'na yanaştı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya Başbakanı Dibeybe, İngiliz heyeti kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Libya Başbakanı Dibeybe, İngiliz heyeti kabul etti - Son Dakika
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