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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin aracına silahlı saldırı gerçekleştirildi - Son Dakika

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin aracına silahlı saldırı gerçekleştirildi

10.02.2022 03:46
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin aracına silahlı saldırı gerçekleştirildi

Libya Başbakanı Abdulhamid el-Dibeybe'nin, aracına yönelik silahlı saldırıdan yara almadığı belirtildi.

Libya Başbakanı Abdulhamid el- Dibeybe'nin, aracına yönelik silahlı saldırıdan yara almadığı belirtildi.

Al-Jazeera'nın Twitter sayfasından Libyalı kaynaklara dayandırılan haberde, başkent Trablus'ta Dibeybe'nin aracının silahlı saldırıya uğradığı ancak Dibeybe'nin bundan yara almadığı ifade edildi.

Saldırganların kaçtığı ve kimliklerine ilişkin henüz bilgi bulunmadığı belirtilirken, Libya Başsavcısının da olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

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Al Jazeera, Twitter, Dibeybe, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin aracına silahlı saldırı gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin aracına silahlı saldırı gerçekleştirildi - Son Dakika
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