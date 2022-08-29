Libya Başbakanı Dibeybe: "Trablus'taki saldırılardan sorumlu olanları adalete teslim edeceğiz" - Son Dakika
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Libya Başbakanı Dibeybe: "Trablus'taki saldırılardan sorumlu olanları adalete teslim edeceğiz"

29.08.2022 00:00
Libya Başbakanı Dibeybe: "Trablus'taki saldırılardan sorumlu olanları adalete teslim edeceğiz"

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Trablus'taki saldırılardan sorumlu olanların adalete teslim edileceğini söyledi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Trablus'taki saldırılardan sorumlu olanların adalete teslim edileceğini söyledi.

Dibeybe, Libya hükümetinin resmi Facebook hesabından, başkent Trablus merkezli gelişmelere dair ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

Trablus'taki çatışmaları başlatanların ülke için istikrar istemeyen aktörler olduğunu ve güç kazanmak için Trablus'a saldırmanın barbarca bir hareket olduğunu söyleyen Dibeybe, '"Trablus'taki saldırılardan sorumlu olanları adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Libyalıların 8 yıldır bir geçiş süreci yaşadığını ve seçimlerin yaklaştığını belirten Dibeybe, '"Akile Salih ve Halid el-Mişri'ye paralel hükümet girişiminin başarısız olduğunu söylüyorum. Siyasi sahnedeki bütün partileri seçimlerin yapılması için gayret göstermeye çağırıyorum." dedi.

Dibeybe, Trablus'un merkezinde yer alan askeri noktaların kaldırılması için Savunma Bakanlığına talimat verdiğini söyledi.

- Libya'daki çatışmalar

Trablus çevresinin günlerdir Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına sahne olduğu belirtiliyordu.

Dün sabah başkentin Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak atanan Fethi Başağa'ya yakınlığıyla bilinen Libya Genelkurmay Başkanlığına bağlı "777 Tugayı" ile Başkanlık Konseyine bağlı "İstikrar Destek Birliği" arasında başlayan çatışmalar, Cumhuriyet Caddesi ve Dahra gibi kentin merkezi bölgelerine de sıçramıştı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta iki silahlı grup arasındaki çatışmalarda ölü sayısının 32'ye, yaralı sayısının 159'a yükseldiği bildirilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya Başbakanı Dibeybe: 'Trablus'taki saldırılardan sorumlu olanları adalete teslim edeceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Libya Başbakanı Dibeybe: "Trablus'taki saldırılardan sorumlu olanları adalete teslim edeceğiz" - Son Dakika
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